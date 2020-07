FOTO, Fiorentina arrivata a Milano. Adesso in albergo

Domani sera (ore 21.45) la Fiorentina gioca la 35^ giornata di campionato in casa dell'Inter, e nel pomeriggio di oggi la squadra si è mossa in direzione Milano. Come testimoniato dai social viola, i calciatori e lo staff sono arrivati nel capoluogo lombardo in treno, raggiungendo la sede del ritiro successivamente in pullman. Di seguito gli scatti diffusi dai profili social ufficiali.