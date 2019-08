FOTO, Commisso segue la seduta mattutina

Questa mattina la Fiorentina è scesa in campo per una seduta di allenamento al Centro Sportivo Davide Astori. A seguire la seduta, come documentato dalle stories del profilo ufficiale viola c’erano Giancarlo Antognoni e il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Assenti Joe Barone e Pradè che sono a lavoro per quanto riguarda il mercato sia in entrata che in uscita. Ecco il momento in cui Montella è andato a salutare il presidente: