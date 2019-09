FOTO, Commisso parte per Firenze. Il terminal...

Rocco Commisso è partito alla volta di Firenze con la moglie e il figlio Joseph nel primo pomeriggio italiano (mattina negli USA). E come mostra la foto pubblicata dal profilo ufficiale della Fiorentina, il presidente viola si è fatto immortalare sotto una grande bandiera viola posizionata al terminal dell'aeroporto. Eccola:

