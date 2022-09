FOTO, Castro si allena da solo al Centro Sportivo

Buone notizie per la Fiorentina. Gaetano Castrovilli oggi ha pubblicato sui social un video che lo ritrae mentre si sta allenando da solo al Centro Sportivo Davide Astori, seguito dalla frase "Esistono due modi per essere felici e arrivare ai propri obiettivi: IL PRIMO è saper sorridere in qualsiasi circostanza, IL SECONDO è il saper essere un po' folli. Ma... Testa e cuore sono i prinicipali ingredienti per un risultato perfetto. Saluti dal PIRATA"