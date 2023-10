FOTO, Al Viola Park si rivede Yerry Mina in gruppo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sui profili social della Fiorentina sono state pubblicate le consuete foto dell''allenamento giornaliero e tra esse si può vedere chiaramente il rientro in gruppo di Yerry Mina. Un recupero importante per Vincenzo Italiano, che finora non ha mai potuto contare sul roccioso difensore colombiano e che vedremo se potrà essere già a disposizione per la trasferta di lunedì sera a Roma contro la Lazio.