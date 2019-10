FOTO ACF, I migliori scatti dall'allenamento di oggi

Stamani, in tarda mattinata, la Fiorentina ha proseguito nel suo percorso di avvicinamento verso la ripresa in Serie A, lunedì sera in casa del Brescia, ed ha svolto la sua sessione di allenamento odierna, potendo contare anche sul rientro dei primi giocatori impegnati con le nazionali. Clicca QUI per vedere le foto realizzate da ViolaChannel, di seguito quelle diffuse dagli account gigliati sui social.