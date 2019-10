ROCCO DICE SÌ ALLO STADIO ALLA MERCAFIR. PRONTO IN QUATTRO ANNI. "ORA VOGLIO UNA FIORENTINA FORTE COME LA JUVE". VENDERE L’AREA LA MOSSA DECISIVA DI NARDELLA. E BARONE PARLA CON CHIESA. PRESTO L’INCONTRO PER IL RINNOVO. ARRIVA L’ORA DI PEDRO