FOSSI, Nuovo stadio? Campi è sempre a disposizione

Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio, si è così espresso a piananotizie.it in merito alla questione stadio: "Come ho già avuto modo di dire di recente, non commento per un fatto di bon ton istituzionale. Sapevamo e sappiamo che quella di Campi Bisenzio non è una partita chiusa, anche se si tratta di una trattativa fra privati, sulla quale non mi sono mai espresso e non voglio farlo certo ora. Qualora il restyling del Franchi o l’area Mercafir non andassero a buon fine, noi siamo a disposizione".