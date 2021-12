FOSCHI, Tenere DV9? Viola non deve rimetterci

L'ex dirigente Rino Foschi ha parlato così dei temi più discussi in orbita viola:"Fa molto piacere vedere la Fiorentina dov'è adesso. I viola sono stati molto bravi a prendere Italiano, godetevelo perché è un ragazzo che merita tutto. Vlahovic? Non voglio più parlare perché purtroppo il calcio è così oggi. La vita continua, il club avrà messo gli occhi da qualche altra parte. Le capacità di Italiano sono innate e a Firenze si è inserito bene, ora deve riuscire a tenere il gruppo unito. La Fiorentina otterrà quello che si merita, avrà una buona classifica e farà un bellissimo calcio. Margini per rinnovare? Se va via adesso o a giugno si prende una certa cifra. Per tenerlo si parla di costi alle stelle e bisogna stare un po' attenti. Commisso guarda un po' tutto, credo che sia difficile, ma è giusto così. L'importante è che la Fiorentina non ci rimetta. Un guaio sarebbe se andasse via a parametro zero, ma lui è eccezionale perché si comporta come uno che avrà la maglia addosso per altri 5 anni. Mi auguro di no, ma si può anche perdere a zero. Commisso sa vendere, ma sa anche mantenere certe promesse. Sono momenti particolari e nessuno deve esagerare... Abbiamo degli esempi che ci insegnano tante cose. Chi lavora per Vlahovic fa il suo, la Fiorentina gli ha offerto una buona cifra, ma l'appetito vien mangiando. Vedremo".