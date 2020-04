FORZA&CUORE, Giambelli Foundation dà 44mila €

La Francesco and Mary Giambelli Foundation (Giambelli Foundation) di New York ha partecipato alla raccolta fondi “Forza e Cuore” con una donazione di €44.400.

La campagna “Forza e Cuore”, lanciata dal Presidente della Fiorentina Rocco Commisso e dalla sua famiglia, sta sostenendo finanziariamente la Fondazione Careggi e la Fondazione Santa Maria Nuova Onlus, due realtà che aiutano gli ospedali dell’area metropolitana fiorentina impegnati in prima linea nella lotta al Coronavirus (COVID-19). Grazie al generoso contributo della Giambelli Foundation, la campagna “Forza e Cuore” ha raccolto sino ad ora più di €800.000.

La Giambelli Foundation è stata fondata dai celebri ristoratori newyorchesi Francesco e Mary Giambelli. La coppia ha aperto la strada alla ristorazione italiana di qualità con il loro ristorante Giambelli 50th. In più di cinquanta anni di attività, i Giambelli hanno avuto innumerevoli ospiti importanti tra cui papa Giovanni Paolo II e i 50 cardinali al seguito in occasione della visita del Santo Padre negli Stati Uniti nel 1995.

“La nostra Fondazione porta avanti il lavoro filantropico a cui si sono dedicati Francesco e Mary Giambelli nel corso delle loro vite” – ha affermato il Presidente dell’organizzazione, Angelo Vivolo. “Il Coronavirus sta attaccando l’Italia e sta dichiarando guerra alla cultura italiana e al patrimonio che la Giambelli Foundation si batte per preservare. Siamo orgogliosi di unirci a Rocco Commisso e alla Fiorentina nel sostenere il lavoro delle strutture ospedaliere che operano in prima linea per salvare le vite delle persone”.

“Come me, Francesco e Mary Giambelli erano immigrati che avevano mantenuto per tutta la vita un profondo legame con il loro paese natale, l’Italia” – ha detto il Presidente Commisso. “A nome del popolo fiorentino e dell’intera Famiglia Viola, voglio ringraziare la Fondazione Giambelli, che vive nel loro nome, per questo sostanziale contributo a “Forza e Cuore. Voglio fare una menzione speciale ad Angelo Vivolo per il suo coinvolgimento nelle donazioni sia della Fondazione Giambelli che della Columbus Citizens Foundation, che insieme hanno dato all'Italia più di qualsiasi altra organizzazione caritatevole italo-americana in questo momento di bisogno".

La campagna “Forza e Cuore” continua ad accettare donazioni, che saranno utilizzate per acquistare strumenti e attrezzature mediche per gli ospedali fiorentini. È possibile trovare maggiori informazioni su come donare sul nostro sito internet (http://it.violachannel.tv) oppure cliccando sul link seguente: https://www.gofundme.com/f/sadjn7-forza-e-cuore