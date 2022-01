FORMIGLI, DV9? Sofferenza, ma non ce l'ho con lui

Corrado Formigli, giornalista di La7 e tifoso viola, ha parlato a La Nazione della questione Dusan Vlahovic: “E’ stata una sofferenza vederlo giocare e segnare sapendo che aveva i giorni contati in maglia viola. Penso che arrivati a questo punto, la società abbia fatto bene a venderlo. Adesso però non ci sono più scuse: quei soldi devono servire a rinforzare una squadra che è già buona. Non ce l’ho assolutamente col giocatore, anzi ci tengo a dire che gli striscioni con quelle frasi, la sorveglianza intorno casa, sono cose indegne. Il calcio oggi è questo, Vlahovic è un ragazzo per bene, un ragazzo di 21 anni che è normale sogni lo scudetto o la Champions”.