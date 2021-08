FONSECA, Tante offerte ricevute, ho preso una pausa

Paulo Fonseca è tornato a parlare dopo il suo addio alla Roma: il tecnico portoghese, che a inizio estate era dato tra i papabili per la panchina della Fiorentina, accostato successivamente a Tottenham e altre squadre (tra cui, per ultima l'Atlanta United in MLS) in un intervista rilasciata al canale portoghese Sic ha parlato delle offerte ricevute, del suo futuro e dell'addio ai giallorossi: "Ho ricevuto diverse chiamate e proposte. Il campionato italiano mi piace molto per la sua tattica, ma in questo momento credo che sia giusto fermarmi per un po' e recuperare energie. L'addio alla Roma? Lì ho creato un rapporto forte con club, tifosi e città. Sono molto amato a Roma, sto pensando di vivere lì. Professionalmente sono stati due anni fantastici ma difficili, un periodo di transizione per la società. Con Tiago Pinto ho avuto sempre un rapporto diretto, per questo già da qualche mese sapevo che c'era la possibilità di non continuare con la Roma".