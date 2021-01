FONSECA, Cambi? C'è tempo per discuterne col club

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "È un momento difficile perché volevamo proseguire il cammino in Coppa Italia. Non posso rimproverare nulla ai miei". Un Paulo Fonseca molto amareggiato esordisce così, dai microfoni di RaiSport, nel commentare Roma-Spezia di Coppa Italia e l'eliminazione dei suoi. Inevitabile la domanda sui sei cambi, a cui Fonseca risponde così: "se c'è un problema abbiamo tempo per discuterne internamente, con la società". Ma adesso teme di essere esonerato? "Sono in discussione dal primo giorno che sono arrivato - risponde -. Io vado avanti con forza. Siamo terzi in Serie A, ho fiducia nella squadra. Quando non vinco sono sempre in discussione". Secondo Fonseca, nella sua squadra "esiste un problema di mentalità, lo abbiamo visto contro Atalanta, Napoli e Lazio. Abbiamo subito gol senza avere la forza di reagire. Oggi però abbiamo mostrato voglia di cambiare il risultato. È un momento difficile e ci gira tutto contro, ma abbiamo dimostrato di essere forti". (ANSA).