FLORENZI, Passaggio al Milan potrebbe anche saltare

Il Corriere dello Sport sostiene una tesi completamente opposta a quella di Tuttosport per quanto riguarda il futuro di Alessandro Florenzi. Il passaggio del giocatore di proprietà della Roma al Milan potrebbe anche saltare, visto che i giallorossi non hanno intenzione di cederlo con la formula del prestito semplice e pretendono l'obbligo di riscatto nel 2022. Se non dovessero trovarsi d'accordo con i rossoneri, allora i dirigenti romanisti proveranno a cederlo in Spagna, dove Siviglia e Atletico Madrid hanno inviato alcuni segnali.