Fiorentina in campo per la rifinitura, domani ultima gara con Commisso presente

La Fiorentina si prepara alla sfida con l'Empoli, domani al Franchi alle 15, con la rifinitura al Viola Park. In attesa dei convocati (ma non dovrebbero esserci sorprese se non eventualmente la presenza nella lista di Colpani che in questi giorni è tornato a lavorare sul campo), la Fiorentina ha pubblicato alcune foto dell'allenamento.

Tra l'altro la gara di domani sarà l'ultima alla presenza della famiglia Commisso perché, secondo quanto annunciato a Sky dal dg Ferrari, lunedì tornerà in America.