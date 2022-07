FIORENTINA, ECCO LE MAGLIE PER LA STAGIONE '22/'23: LE FOTO

La Fiorentina ha reso note le nuove divise per la stagione 2022/2023. Il club viola ha pubblicato un comunicato ufficiale sul proprio sito che spiega un po' i motivi delle scelte e le descrive Di seguito il testo integrale e le immagini dei nuovi kit pubblicate sul sito del FiorentinaStore:

"Il design della collezione 22/23 si ispira alle geometrie del nuovo logo della Fiorentina e valorizza gli elementi identitari del Club: la forma a diamante del crest che si dirama pulsante dal cuore, la V de I VIOLA e il motto PLAY TO BE DIFFERENT. E sulle maglie da portiere il giglio che racchiude il nuovo manifesto.

Fiorentina e BasicNet presentano oggi la nuova Kappa® Kombat™ Pro 2023, versione Home e Away e kit portiere, con un design ispirato al rebranding del Club che esalta le nuove linee e la tecnologia PRO KOMBAT™.

Nel kit Home, dal petto, ovvero dal nuovo logo del Club, si irradiano quadrati concentrici a toni di viola alternato così da evocare i battiti del cuore e la passione di chi indossa e sostiene la maglia viola.

Nel kit Away, a dominanza di colore bianco, campeggia la grande V de I Viola, elemento di novità assoluta introdotto nel nuovo crest del Club in omaggio al colore e alla comunità, che per definizione identifica e caratterizza la Fiorentina nel mondo.

I due kit portiere, nei colori giallo e rosso con dettagli viola, riportano sul fronte della maglia, all’altezza della vita, il nuovo giglio composto dalle parole del manifesto del Club.

In tutte le maglie si trova sul colletto, lato esterno, la scritta Play to be different, un invito a distinguersi pieno di energia e impegno che esalta il concetto di unicità proprio di chi è orgoglioso di essere diverso dagli altri.

Sempre su tutte le maglie, sul lato interno del colletto, sono invece riportati 13 gigli: un tributo al dodicesimo uomo e a Davide Astori, l’indimenticato numero 13, amato dai suoi compagni e da tutta Firenze.

A livello tecnico, la Kappa® Kombat™ Pro 2023 è ulteriormente perfezionata nei suoi tessuti ultraleggeri e nelle cuciture in Nylon stretch per garantire massimo comfort ed elasticità. La Tecnologia Hydroway Protection assicura alta traspirabilità e un rilascio efficace del calore corporeo. Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per annullare gli sfregamenti sulla pelle.

Anche per la stagione appena iniziata l’immagine delle squadre della Fiorentina sarà abbinata al brand Kappa®, per quanto riguarda l’equipaggiamento tecnico-sportivo in campo, e ai marchi Robe di Kappa®, K-Way®, Superga®, Briko® e Sebago®, per abbigliamento e calzature di rappresentanza. I prodotti a marchi del Gruppo BasicNet saranno indossati anche dalle giovanili della Fiorentina, maschili e femminili.

Le nuove maglie sono in vendita da oggi su Fiorentinastore.com e presso tutti i Fiorentina Store. Torna anche il corner Fiorentina all’interno dello store Rinascente Firenze, da quattro stagioni partner ufficiale del club, che dentro la storica location di Piazza della Repubblica – al piano 1 – disporrà di tutti i prodotti della collezione 22/23 con la possibilità di personalizzare la propria maglia".