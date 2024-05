FIORENTINA, Ai viola lo scudetto dei bilanci della A

FirenzeViola.it

Il portale Milano-Finanza quest'oggi ha analizzato la situazione finanziaria dei vari club di Serie A, stilando la classifica dei bilanci, riferiti alla scorsa stagione, del campionato italiano. Una graduatoria che cambia completamente rispetto alla classifica dei risultati sportivi. Il parametro principale preso in esame è il rapporto tra i debiti e i ricavi, ovvero la sostenibilità finanziaria dei club. Dicevamo di una situazione capovolta, infatti l'Inter che sul campo ha dominato la Serie A, in questa speciale graduatoria finisce nelle zone meno nobili della classifica. Insieme ai nerazzurri nei bassi fondi della classifica della sostenibilità economica anche altre big del nostro campionato come Roma e Juventus.

Ma veniamo alle formazioni più virtuose. Tra queste l'Atalanta, L'Empoli, il Milan, ma soprattutto la Fiorentina. Rocco Commisso ha mostrato una grande capacità di gestione, generando debiti per soli 78 milioni di Euro a fronte di 148 milioni di ricavi. Il club viola inoltre è solido anche da un punto di vista patrimoniale con un capitale netto di 293 milioni di Euro(dato aggiornato a giugno 2023). Dietro ai viola si trova l'Empoli con quasi 45 milioni debiti rispetto a 81 milioni di ricavi. A chiudere il podio davanti all'Atalanta, che è un modello da seguire sia a livello di gestione economica che sportiva, c'è il Milan con 404 milioni di ricavi a fronte di 250 milioni di debiti.

La situazione quindi a livello finanziario per i club italiani, e non solo, non è delle migliori. Tutti si indebitano e a parte chi possiede lo stadio di proprietà, per gli altri la ricchezza è valutata sul valore, aleatorio, della rosa. Inoltre va aggiunto che da anni ormai i club sono fuori controllo sul fronte delle spese. Fino ad ora la Covisoc e la FIGC non sono riuscite ad invertire questa brutta tendenza. Ieri il consiglio dei ministri ha approvato il decreto che sancisce la nascita della "commissione indipendente per il controllo economico-finanziario" dei club professionistici. Questa commissione è stata voluta fortemente dal Ministro dello Sport Abodi, vedremo se porterà i frutti sperati riuscendo ad invertire la rotta.