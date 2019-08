FIORE-GALA, La probabile formazione di Montella

La Fiorentina si appresta questa sera a sfidare il Galatasaray di Fatih Terim al Franchi, per la prima amichevole a Firenze di quest'estate. Sarà un test importante per Montella, ad una settimana dall'impegno di Coppa Italia e a due settimane dal debutto in campionato. Per questo la formazione scelta sarà il meno sperimentale possibile, con l'esordio di Badelj che torna in campo da titolare al Franchi con la maglia viola indosso. Queste le scelte di Montella secondo La Gazzetta dello Sport:

FIORENTINA (4-3-3) - Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Benassi, Badelj, Castrovilli (Pulgar); Sottil, Boateng, Chiesa. All. Montella.

GALATASARAY (4-3-3) - Muslera; Mariano Ferreira, Luyindama, Marcao, Nagatomo; Belhanda, Donk, Seri; Feghouli, Diagne, Babel. All. Terim.