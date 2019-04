FIO-UDI, Le curiosità della gara di domenica

Delio Rossi ritrova per la prima volta l’Udinese dopo aver subito contro i friulani l’ultimo esonero della sua carriera tecnica; il 27 febbraio di un anno fa i bianconeri di Guidolin si imposero a Palermo con un sonoro 7-0. Rossi venne esonerato da Zamparini, salvo poi essere richiamato dopo un mese, in cui i siciliani vennero guidati senza grandi fortune da Cosmi. La Fiorentina è una delle 2 squadre della serie A 2011/12 ad aver finora pareggiato il maggior numero di partite per 0-0: sono già 5, come per il Cagliari. L’Udinese ha vinto solo una delle ultime 12 trasferte ufficiali disputate: è accaduto lo scorso 3 dicembre quando, in serie A, si impose per 1-0 in casa dell’Inter. Nelle altre 11 partite prese in esame lo score esterno friulano è di 6 pareggi e 5 sconfitte.