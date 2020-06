FIO-SAS, Da Pepito a Berardi: le 5 cose da sapere

Museo Fiorentina per Violachannel propone come sempre alla vigilia della partita della squadra viola le 5 cose da sapere sul match dell'indomani. Oggi è il turno di Fiorentina-Sassuolo:

1) Fiorentina e Sassuolo, a Firenze, si sono incontrate 7 volte: 6 in serie A (3 vittorie viola, 1 pareggio, 2 sconfitte), una in serie C2 (pareggio per 0-0). A favore della Fiorentina anche il computo totale delle reti: 11 a 7.

2) Il Fiorentina-Sassuolo disputato l'11 maggio 2003 per l'ultima giornata del campionato di C2, fu in realtà Florentia Viola-Sassuolo, con la neonata società dei Della Valle che non aveva ancora riacquisito il titolo sportivo originale. Si trattò di un nulla di fatto che certificò il primo posto assoluto della squadra allenata da Cavasin e la retrocessione ai play-out dell'undici allenato da Balugani. Il Sassuolo perderà poi il doppio scontro con l'Imolese, ma verrà successivamente ripescato a tavolino.

3) Il primo Fiorentina-Sassuolo disputato in serie A fu una sorta di festival del gol, disputato di martedì, per la 36esima di campionato. Risultato finale 4-3 per i neroverdi con tripletta del non ancora ventenne Domenico Berardi, e sigillo finale di Nicola Sansone. Per la Fiorentina andarono a segno Gonzalo Rodriguez su rigore, Pepito Rossi e Cuadrado.

4) Fiorentina-Sassuolo vede in campo (ed in panchina) tanti doppi ex: a cominciare da Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina dal 28 dicembre 2019 che il 27 novembre 2017 sostituì Christian Bucchi sulla panchina degli emiliani. Curiosità: Iachini esordì in campionato proprio a Firenze, perdendo 3-0 con i gol di Simeone, Veretout e Federico Chiesa. Nonostante l'esordio negativo Iachini condurrà il Sassuolo ad un'onorevole 11esimo posto finale, raggiungendo l'aritmetica salvezza con due giornate d'anticipo. Altri ex della partita sono lo spagnolo Pol Lirola (al Sassuolo dal 2016 al 2019) ed il ghanese Alfred Duncan (neroverde per ben 5 stagioni, dal 2015 a gennaio 2020).

5) Ancora Berardi protagonista negli scontri tra Fiorentina e Sassuolo, soprattutto all'Artemio Franchi. Se risulta il goleador assoluto negli scontri tra viola e neroverdi (6 gol totali nelle 10 partite da lui disputate), l'attaccante di Cariati (Cosenza), oltre alla tripletta già citata, ha deciso anche l'ultimo Fiorentina-Sassuolo di campionato. Si giocò il 29 aprile 2019, per la 34esima giornata, e Berardi andò a segno al 37' del primo tempo. In quella partita, al 41', Veretout sbagliò un rigore per la Fiorentina. L'andata, invece, disputata il 30 ottobre 2019 (con ancora Montella sulla panchina viola) ha visto prevalere la Fiorentina per 2-1: vantaggio al 24' di Boga per il Sassuolo, rimontato dalle reti di Castrovilli al 63' e Milenkovic all'81'.