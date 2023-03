FIO-LEC, Numeri e curiosità legati al match del Franchi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Di seguito i numeri, le statistiche e le curiosità legate a Fiorentina-Lecce pubblicate sul sito ufficiale della Lega Serie A:

Nelle ultime 10 partite di Serie A TIM tra Fiorentina e Lecce, non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: in questo parziale quattro vittorie pugliesi, tre toscane e tre pareggi, incluso quello nel match d’andata.

Il Lecce non riesce a segnare più di un gol in un match di Serie A TIM contro la Fiorentina dal gennaio 2009: un 1-2 al Franchi con le reti di Giacomazzi, Felipe Melo e “Nacho” Castillo.

Il Lecce ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di Serie A TIM al Franchi contro la Fiorentina (1N); l’ultima vittoria casalinga dei viola contro i salentini risale all’1-0 del 5 febbraio 2006 (rete di Luca Toni) – la Fiorentina, tra l’altro, è in generale la formazione contro cui il Lecce vanta più successi esterni nel massimo campionato (quattro).

La Fiorentina ha vinto nelle ultime tre partite di campionato e non ottiene quattro successi di fila in Serie A TIM addirittura dall’aprile 2018, quando con Stefano Pioli in panchina i viola inanellarono sei vittorie consecutive. Tre sconfitte di fila senza segnare per il Lecce di Baroni: i salentini non perdono quattro partite di fila in Serie A TIM dalla serie di sei di luglio 2020 e non collezionano quattro partite di fila senza segnare nello stesso massimo campionato dalla serie di cinque di marzo 2009 (in cui arrivarono anche quattro sconfitte di fila).

Sfida tra due squadre abituate a pressare alto l’avversario: da inizio 2023 solamente il Napoli (119) ha collezionato più recuperi offensivi in Serie A TIM di Lecce (115) e Fiorentina (111). Le partite del Lecce sono quelle che in questo campionato hanno finora visto meno gol (tra segnati e subiti) nell’ultima mezz’ora di gioco: appena 11 reti complessive nelle prime 26 giornate dal 61’ in poi.

Arthur Cabral – tre gol nelle ultime quattro presenze in Serie A TIM – è sia il miglior marcatore della Fiorentina in questo campionato (sei reti) che il miglior marcatore viola da inizio 2023 (quattro gol) – tra chi ha segnato almeno quattro reti nel massimo campionato in questo anno solare, solo Osimhen (una rete ogni 94 minuti giocati di media) ha una media minuti/gol migliore del brasiliano (uno ogni 103).

In questa partita si sfidano due dei migliori quattro difensori centrali per duelli aerei vinti in questa Serie A TIM: nella classifica guidata da Kim del Napoli, infatti, Lucas Martinez Quarta è secondo (65), mentre Baschirotto (59) è quarto, dietro a Buongiorno del Torino.

Federico Di Francesco (631) e Lorenzo Colombo (555) sono due dei tre attaccanti (insieme a Gyasi dello Spezia) che nelle ultime 10 giornate di Serie A TIM hanno giocato almeno 500 minuti senza partecipare attivamente ad alcun gol.