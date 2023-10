FIO-EMP, 33esimo derby al Franchi: i precedenti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Quello di lunedì tra Fiorentina ed Empoli sarà il 33esimo derby (della provinciale) nella storia dei due club. Il bilancio è di 16 successi viola, 7 azzurri e 9 pareggi.

Al Franchi, i padroni di casa sono imbattuti da tre derby consecutivi, con due successi e un pareggio, l'ultimo a febbraio in cui Cabral rispose a Cambiaghi. L’ultima vittoria empolese a Firenze risale al 2017: 2-1, con le reti di El Kaddouri e dell’ex capitano viola Pasqual, mentre Tello aveva firmato il momentaneo 1-1.

In casa la squadra viola che non perde da sette match di fila, dalla sconfitta con il Basilea in semifinale della scorsa edizione della Conference mentre in serie A è imbattuta dallo scorso 5 febbraio, per mano del Bologna che si impone per 2-1. Da quel momento in campionato al Franchi la Fiorentina ha ottenuto 7 vittorie e quattro pareggi.