FINANCIAL TIMES, Bruxelles contesta il progetto Franchi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Anche il Financial Times, noto quotidiano inglese, occupa le proprie pagine online parlando della Fiorentina e della questione stadio, dopo le polemiche venute fuori in queste ultime ore sul Franchi. Di seguito l'articolo che compare sul sito ufficiale del giornale britannico, tradotto in italiano:

Il controverso piano dell'Italia di stanziare 55 milioni di euro di fondi europei per il rinnovo di uno stadio di calcio a Firenze è stato contestato dalla Commissione europea, evidenziando la lotta di Roma per trovare progetti adatti per il fondo di recupero pandemico del blocco.

La Commissione europea ha anche messo in discussione il progetto del governo italiano di costruire due impianti sportivi a Venezia, utilizzando ulteriori 93,5 milioni di euro dei fondi di recupero Covid-19, di cui l'Italia è il maggiore beneficiario del blocco.

Lunedì scorso il governo italiano ha dichiarato che Bruxelles ha sollevato interrogativi sul merito del finanziamento di questi impianti sportivi, contribuendo a ritardare l'erogazione della prossima tranche da 19 miliardi di euro dei fondi di recupero.

Il piano per utilizzare i soldi di recupero come parte di una revisione 193,4 milioni di euro di sgretolamento di Firenze, 40.000 posti allo stadio Artemio Franchi - il campo di casa della squadra di calcio ACF Fiorentina - è molto controverso, anche all'interno del paese. "Se il progetto poteva essere finanziato da investitori privati, perché usate il denaro pubblico?" ha detto Luciano Monti, professore di economia alla Luiss University di Roma. "Uno stadio normalmente potrebbe essere finanziato da privati."

Lo stadio in cemento armato, di proprietà della città di Firenze, fu progettato e costruito dall'architetto e ingegnere civile Pier Luigi Nervi negli anni '30 e fu considerato una meraviglia tecnologica del suo tempo. Ma la fatiscente struttura secolare rende una casa povera per le esigenze di una moderna squadra di calcio e dei suoi tifosi.

Il proprietario della Fiorentina Rocco Commisso, magnate della televisione via cavo statunitense nato in Italia e che ha pagato 170 milioni di euro per comprare la squadra nel 2019, voleva costruire uno stadio all'avanguardia sul sito di Franchi a sue spese. Ma il suo parlare di demolire la struttura ben nota - che viene utilizzata sulle pagine dei passaporti italiani - ha provocato una protesta da discendenti di Nervi e conservazionisti architettonici, che hanno fatto una campagna per avere il Franchi dichiarato un punto di riferimento culturale nazionale.



"E 'il primo stadio moderno al mondo e un monumento all'architettura sportiva in generale", ha detto Elisabetta Margiotta Nervi, co-fondatrice della Fondazione Pier Luigi Nervi, che si dedica a preservare l'eredità dell'ingegnere. Nel 2021, il ministero della cultura italiano ha dichiarato lo stadio fatiscente un punto di riferimento protetto - con grande sgomento di Commisso. "Sembra che ci sia più interesse nel preservare una fatiscente struttura in cemento armato di 90 anni che dare ai fan la possibilità di godere di eventi sportivi in uno stadio d'avanguardia con strutture e comfort moderni", ha detto al momento.

Da allora, il sindaco di centro-sinistra di Firenze, Dario Nardella, ha preso l'iniziativa di elaborare un piano costoso per migliorare lo stadio e soddisfare le esigenze di una moderna sede sportiva.



Ma i piani di modernizzazione elaborati da Arup, la società di consulenza globale che ha anche progettato il famoso stadio Bird’s Nest per le Olimpiadi di Pechino del 2008, hanno incensato Nervi, che ha detto che l'attuale design sarebbe stato cancellato con l'aggiunta di una copertura, scatole VIP e altre strutture. "Faranno sparire lo stadio originale - se ne andrà. Stiamo distruggendo un monumento nazionale costruendo intorno ad esso."



Commisso non ha potuto essere contattato per un commento martedì. Recentemente ha scherzato che avrebbe potuto portare la squadra in Svizzera. La polemica sullo stadio arriva in mezzo a crescenti preoccupazioni circa la capacità dell'Italia di spendere la sua intera quota di 200 miliardi di euro del denaro di recupero dell'UE entro il 2026, quando il finanziamento decade. Martedì, Raffaele Fitto, ministro italiano per gli Affari europei, ha dichiarato che alcuni progetti non possono essere realizzati in tempo.



"E’ matematica, scientifica," Fitto ha detto in una conferenza stampa. "Dobbiamo dirlo chiaramente". Il governo ha cercato di prorogare tale termine, una prospettiva improbabile in quanto la decisione richiederebbe l'unanimità tra le altre capitali dell'UE. Le proposte per i progetti dello stadio - da finanziare con fondi destinati al ringiovanimento di quartieri urbani fatiscenti - sono state approvate in Italia lo scorso anno quando Mario Draghi era primo ministro.

Tuttavia, i funzionari della Commissione hanno detto che non era chiaro che i progetti dello stadio di Firenze e Venezia hanno raggiunto gli obiettivi del piano di recupero di rendere i quartieri degradati più verdi e più sostenibili.

Il governo del primo ministro Giorgia Meloni ha detto che stava lavorando per risolvere i problemi in modo che l'ambiziosa riforma e il programma di investimenti - fatturati come una volta-in una generazione di opportunità per riavviare l'economia cronica sottoperformante dell'Italia e affrontare le sue più gravi sfide sociali - potrebbe andare avanti. Mentre alcuni nel governo hanno espresso dubbi privati sui progetti, Roma ha detto che intendeva "fornire elementi aggiuntivi per sostenere l'ammissibilità" degli impianti sportivi come parte di piani di rinnovamento urbano più ampi per i due rinomati centri turistici.

Il ritardo di un mese concordato tra Roma e Bruxelles sarebbe per "assicurarsi che tutte le prove fornite dall'Italia possono essere adeguatamente considerati", ha detto un portavoce della commissione. "Tale estensione non è insolita".