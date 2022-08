FIGC, Milena Bertolini confermata come ct Italdonne

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Milena Bertolini confermata Ct della Nazionale Femminile. A guidare l'Under 23 sarà Nazzarena Grilli, mentre Selena Mazzantini e Jacopo Leandri alleneranno Under 19 e Under 17, attese a ottobre dalla prima fase delle qualificazioni europee. Viviana Schiavi sarà il nuovo tecnico dell'Under 16. Dopo aver ufficializzato i tecnici delle Nazionali Giovanili Maschili, il Club Italia rende oggi noti i nomi degli allenatori che guideranno nella prossima stagione le Nazionali Femminili. Come Ct della Nazionale Femminile è stata confermata Milena Bertolini, che a inizio settembre sarà chiamata a blindare la qualificazione al prossimo Mondiale. Sale dall'Under 17 all'Under 23 Nazzarena Grilli e cambiano panchina anche Selena Mazzantini e Jacopo Leandri, che passano rispettivamente dall'Under 23 all'Under 19 e dall'Under 16 all'Under 17. Nella passata stagione allenatrice in seconda nell'Under 19, Viviana Schiavi avrà il compito di guidare l'Under 16. Reduce dalla delusione nel Campionato Europeo, la nazionale femminile dovrà voltare subito pagina per cercare di centrare la qualificazione al Mondiale: prime in classifica nel Gruppo G con due punti di vantaggio sulla Svizzera, le Azzurre sono chiamate a difendere il primato che vale il pass per il torneo iridato nelle ultime due gare del girone in programma il 2 e il 6 settembre con Moldova e Romania. Se l'Under 23, che si ritroverà a fine mese a Coverciano per il primo raduno stagionale, giocherà al pari dell'Under 16 solo gare amichevoli, continuando nella sua funzione di facilitare il passaggio delle ragazze dall'attività giovanile a quella senior, Under 19 e Under 17 sono attese come ogni anno dalle qualificazioni ai rispettivi Campionati Europei di categoria. (ANSA).