FIGC, Invitata a finale Euro ricercatrice AstraZeneca

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Un invito simbolico, un gesto di ringraziamento verso tutti gli italiani che hanno lottato in prima linea contro il Covid: ci sara' anche Federica Cappuccini questa sera allo stadio di Wembley, per assistere a Italia-Inghilterra. La Federcalcio ha infatti invitato la ricercatrice romana che lavora a Oxford dal 2013 ed e' l'unica italiana nel team che ha messo a punto il vaccino AstraZeneca. Il suo nome era diventato famoso in Inghilterra per la foto che la ritraeva mentre batteva il 'cinque' a un collega nel giorno dell'approvazione Ema. "Sogno di tifare a Wembley domenica", aveva detto all'ANSA nei giorni scorsi. A poche ore dal fischio d'inizio, la chiamata dalla delegazione Figc a Londra, guidata da Gabriele Gravina: e stasera Federica Cappuccini tifera' dalla tribuna (ANSA).