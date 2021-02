FICAGNA, La Fiorentina deve iniziare ad azzardare

Tra coloro che seguiranno con particolare attenzione la sfida di domani tra Fiorentina e Spezia c'è anche Daniele Ficagna, ex difensore che ha visto i suoi inizi in queste due squadre per poi legarsi tra le altre al Siena in Serie A. "Nello Spezia ho cominciato a giocare - ricorda a Tuttomercatoweb.com - e poi passai alla Fiorentina in comproprietà nel 2000. Tornai a Spezia dopo il fallimento viola. Ero nella Primavera della Fiorentina, con Palombo e Moretti e allenatore Chiarugi. In prima squadra debuttai solo in Coppa Italia col Como".

Questo Spezia se lo aspettava così forte? "Sinceramente no, però come dissi tempo fa, lo vedevo giocar bene, in crescita. Si capisce che l'allenatore è molto capace, legge bene le gare, ha i concetti giusti. Anche in Coppa ha proposto solito modo di giocare, significa che tutta squadra lavora bene. E poi è arrivata quella gran partita col Milan..."

Domani non ci saranno Terzi (che comunque potrebbe essere in panchina) e Bastoni squalificato. Due suoi vecchi compagni... "Giocatori importanti. Bastoni è cresciuto tanto, è sempre stato forte e si vedeva che poteva diventarlo ancor di più ma non mi aspettavo che potesse far così bene in poco tempo. E' un gran mancino, ha forza, voglia ed è un ragazzo serio. Col Milan mi ha impressionato per qualità, attenzione, tatticamente è stato perfetto. Terzi è esperto, sempre importantissimo: è uno dei centrali più forti con cui ho giocato, ha i tempi, di testa è abile".

E poi c'è Saponara, altro suo ex compagno... "Giocatore di gran qualità: si era un po' perso ma ora ha trovato una realtà perfetta per lui, c'è entusiasmo a Spezia, vedo un gran gruppo ed è un'arma in più"

La Fiorentina come la sta vedendo? "Non mi aspettavo queste difficoltà ma ne verrà fuori: sono annate e il calcio è anche questo. Domani comunque dovrà fare la partita contro lo Spezia. Tornando ai liguri, spesso e volentieri contro una big come il Milan dai l'anima e sei super concentrato. Lo Spezia con i rossoneri ha anche esagerato... ha sempre attaccato, in questi casi hai uno stimolo in più. Un po' di energie però le perdi e allora tocca al tecnico saper intervenire. Domani sarà una gara diversa, tutta da vedere, ma la Fiorentina dovrà azzardare qualcosa. E' vero che lo Spezia è una bella squadra ma la Fiorentina è la Fiorentina".