FERRARA, Vlahovic deve migliorare nei comportamenti

"È un campionato molto interessante, c'è grande equilibrio e anche i risultati di ieri lo dimostrano. In questo momento lì davanti sono in tante le squadre che possono lottare per questo obiettivo". Così Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulla lotta scudetto, quest'anno più incerta che mai: "Vlahovic è un giocatore che andrà sempre in doppia cifra. Sul legare il gioco con la squadra, invece, ha tanti margini di miglioramento e dovrà farlo.

Dovrà migliorare anche le sue reazioni quando viene sostituto, deve ancora crescere. Ci sono dati oggettivi sulla Juve: tanti pareggi, non è un problema di Thiago Motta o di altro, sono le aspettative più che altro".