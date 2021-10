FERRANTE, Belotti? Secondo me andrà all’estero

Marco Ferrante, attuale Dt del Savoia, ed ex attaccante del Torino ha parlato così di Belotti: “Un giocatore del suo calibro non può arrivare in scadenza, ci sono stati degli errori da parte della società. Non credo che la Fiorentina riesca a spuntarla, lo vedo di più all’estero in Germania o in Inghilterra. Vlahovic? Non credo la Fiorentina si possa permettere di tenerlo in panchina”.