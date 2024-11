FENUCCI, Bisognava solo dare tempo a Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

L'ad del Bologna, Claudio Fenucci, alla presentazione della partnership con "Banca di Bologna" fino al 2026 ha parlato del momento della squadra rossoblu: "Che il cambio di allenatore portasse a qualche difficoltà iniziale ce lo aspettavamo, Italiano ha sempre ottenuto risultati ma ci sono stati diversi cambiamenti. Questo richiedeva tempo. Le ultime vittorie ci danno conforto e siamo sulla strada giusta. La squadra si è messa con massimo impegno a disposizione dell'allenatore e siamo in linea con le aspettative", le parole del dirigente riportate da gazzetta.it.

Il momento della squadra e del mercato: "Sartori e il suo team stanno osservando calciatori e semmai ci faremo trovare preparati, ma per ora non abbiamo pianificato nulla. La rosa è molto ampia e ci è servita, perché siamo forse la squadra con più infortuni traumatici e la strategia si è resa necessaria. A gennaio penseremo, nel caso, a cosa fare se si rendesse necessario migliorarla ulteriormente ma per ora valutiamo. Lucumi piace al Real? Non ci saranno giocatori importanti in uscita a gennaio".