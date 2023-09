FEDELE, Al Napoli serviva un centrale come Milenkovic

FirenzeViola.it

Nel corso del pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex dirigente Enrico Fedele. Si è soffermato così sul Napoli, citando Nikola Milenkovic come giocatore ideale per gli azzurri: "Le certezze sul Napoli ce l'ho. Il primo tempo contro la Lazio è stato ottimo, il secondo il Napoli si è smarrito per una condizione fisica non ancora buona e Garcia è stato quasi cieco in panchina. Toglieva i migliori dal campo, quelli di talento devono giocare sempre invece. Si possono concedere praterie alla Lazio? E' questo che non capisco.

Il Napoli ha un peccato originale, ossia che non doveva cambiare nulla se non un giocatore in difesa per sostituire Kim. Doveva prendere ADL un giocatore forte. A me piace molto Milenkovic, fisico e veloce. Doveva prendere uno del genere. Dallo scorso anno vediamo che il Napoli non deve rischiare in contropiede, se lascia spazi dietro rischia".