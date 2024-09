FAZZINI, Lascia ritiro della nazionale under 21 per infortunio

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Jacopo Fazzini non sarà a disposizione di Carmine Nunziata in vista del match di martedì prossimo dell'Italia Under 21 contro i pari età della Norvegia per le qualificazioni agli Europei di categoria. Causa indisponibilità, il centrocampista dell'Empoli lascia il ritiro, mentre le condizioni del centrocampista della Roma Tommaso Baldanzi - che nel primo tempo della partita contro San Marino ha riportato un trauma contusivo nella zona lombo-sacrale - verranno monitorate nelle prossime ore. (ANSA).