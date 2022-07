FAVASULI, Spero di restare in questo gruppo

Il giovane viola Costantino Favasuli ha parlato così ai canali ufficiali viola al termine dell'amichevole con il Trento: "Sono stati 90 minuti bellissimi, per me è la prima partita coi grandi e sognavo di indossare da sempre questa maglia. Italiano mi ha chiedto di giocare sereno, di fare quello che facciamo in allenamento. Cerco di imparare tanto da quello che fanno gli altri nel mio ruolo. Nello spogliatoio c'è un bellissimo clima e sono tutti molto motivati. Spero di fare parte di questo gruppo, vediamo come andrà il mio futuro".