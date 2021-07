FALSINI, Italiano erede di Zeman ma più pragmatico

L'ex difensore Gianluca Falsini, fresco di esperienza da allenatore della Reggina Primavera, ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio.

Come lo vede Italiano alla Fiorentina?

"Con Vincenzo ho giocato due anni a Verona e il suo CV parla chiaro: ha vinto o raggiunto sempre l'obiettivo. Parliamo di un allenatore moderno e giovane, Zeman ha detto che è il suo successore, quello che gli somiglia di più. Da una parte glielo auguro perché Zeman è uguale a spettacolo, ma dall'altra ricordo che non ha vinto tantissimo e che non sempre le sue squadre finivano avanti alla fine di quelle partite con tanti gol. Mi sembra più pragmatico ed equilibrato di Zeman ma i concetti sono quelli: calcio verticale, subito dagli attaccanti ed aggressività quando gli altri hanno il pallone. Lo Spezia giocava tanto con la difesa nella metà campo avversaria, una rarità in Italia. A Firenze non sono abituati a lottare per la salvezza e Vincenzo può essere l'uomo giusto per il rilancio".