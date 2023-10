FAGIOLI, Post su Ig "Su di me tante falsità: presto parlerò"

Fonte: ANSA

(ANSA) - TORINO, 18 OTT - "Pensavo di partire chiedendo scusa non solo ai tifosi bianconeri, ma a tutti i tifosi del mondo del calcio e dello sport per l'errore ingenuo che ho fatto. Invece no, sono obbligato a partire con lo schifo che scrivono su di me giornali, persone solo per mettermi in cattiva luce con mille falsità... O forse meglio, solo per conquistare due visualizzazioni in più. Presto parlerò": con questo messaggio sui social, il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli si sfoga dopo le ultime faticose giornate che lo hanno portato a patteggiare una squalifica di 12 mesi, cinque dei quali commutati in pene alternative, per il caso scommesse. (ANSA).