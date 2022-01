FACCINI, Schick dopo Vlahovic non mi convince

Alberto Faccini, agente ed ex calciatore della Roma, ha analizzato a TMW, la situazione legata a Vlahovic: "Non credo che Dusan possa andare alla Juve in questa sessione di mercato. Il mercato poi regala comunque sempre sorprese. La Fiorentina ha un grandissimo attaccante e sono convinto che fino all'ultimo proverà ad avere un dialogo con lui, anche se leggo che gli agenti non rispondono e questo non è una bella cosa perché occorre aver rispetto delle società. Altrimenti va venduto il prima possibile".

Schick come suo possibile sostituto la convince?

"A Roma si è visto un potenziale inespresso, ha sentito la pressione dell'ambiente, le critiche lo hanno condizionato. Forse era troppo giovane per un palcoscenico come Roma. Mi pare che abbia detto che ora ha trovato l'ambiente ideale e non so se tornando in Italia possa riapparire qualche fantasma. Non mi pare abbia le caratteristiche di Vlahovic, è più un attaccante di appoggio ad una prima punta".