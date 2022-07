EX VIOLA, Vecino-Lazio: trattativa in chiusura

Matias Vecino sembra ad un passo dal trasferirsi nella capitale: lo riporta Repubblica.it, che in un aggiornamento sul centrocampista ex Fiorentina scrive di un incontro avvenuto nelle ultime ore tra l'entourage dell'uruguayano ed Igli Tare, direttore sportivo della Lazio. I biancocelesti sono quindi in pole per il classe '91. L'obiettivo è chiudere la trattativa il prima possibile, per permettere a Sarri di riabbracciare il calciatore allenato ai tempi dell'Empoli: cresce dunque la fiducia, sarebbe un nuovo colpo in mediana per i biancocelesti dopo Marcos Antonio dallo Shakhtar Donetsk.