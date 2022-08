EX VIOLA, Il Marsiglia vuole Veretout: sì del giocatore

Prosegue la caccia ai colpi pesanti per l'Olympique Marsiglia, per rinforzare l'undici di Igor Tudor. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, starebbero andando avanti i colloqui con la Roma e con l'entourage di Jordan Veretout per portare il francese nella Cité Phocéenne. L'OM è pronto a investire su Veretout e la formula è gradita ai Friedkin che per far partire l'ex giocatore della Fiorentina e i tanti altri in uscita, vuole solo soluzioni definitive. Da parte del calciatore c'è il placet al ritorno in patria e l'idea di giocare in un club così prestigioso, che fa anche la Champions League, lo attira. Da trovare l'intesa tra club (la Roma parte da 12 milioni) ma Veretout resta il primo grande obiettivo per la mediana di Tudor.