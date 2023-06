EX OBIETTIVI, Tra oggi e domani incontro Juventus-Parisi

FirenzeViola.it

Tra oggi e domani ci sarà un incontro fra Empoli e Juventus per Fabiano Parisi. I bianconeri sono convinti di prelevarlo dai toscani, prescindendo anche dall'addio di Alex Sandro, nelle ultime ore più probabile rispetto a qualche settimana fa. Il summit preferibilmente andrà in scena nella giornata di giovedì, ma non è da escludere che la Juve voglia anticipare i tempi. La valutazione che ne fa l'Empoli è intorno ai 15 milioni di euro comprendente anche di parte variabile, ma è certo che la Juventus cercherà di inserire alcune contropartite tecniche per abbassare la richiesta. Inoltre l'idea è quello di acquistarlo in prestito con obbligo di riscatto, per spostare più in là la deadline della cessione. Attualmente il terzino guadagna circa 500 mila euro, probabilmente in Piemonte andrebbe a triplicare il suo guadagno netto annuale, galleggiando verso il milione e mezzo.