EX OBIETTIVI, Rugani piace al Valencia. Romero...

Quale sarà il futuro di Daniele Rugani? Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, al momento non ci sono offerte per il centrale bianconero, eccezion fatta per un timido sondaggio del Valencia. Sia lui che Cristian Romero, di ritorno dal prestito al Genoa, potrebbero però trasformarsi in pedine di scambio per arrivare ad alcuni target in entrata. Servirebbero per Dzeko, ad esempio, anche perché la Roma sarebbe interessata ad arruolare un secondo centrale dopo Smalling, in caso di addio a Fazio e Juan Jesus. O servirebbero per Milik, con una piccola variante allo schema: in uno scambio Juve-Napoli entra in gioco pure Luca Pellegrini, rientrato dal Cagliari