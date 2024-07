EX OBIETTIVI, Pereyra saluta Udine: può andare all'AEK

FirenzeViola.it

Tra i calciatori che avevano il contratto in scadenza e che non l'hanno rinnovato figura Roberto Pereyra, che quindi non sarà più un giocatore dell'Udinese. La sua condizione di svincolato, però, è destinata a durare poco. Per l'argentino si aprono le porte del massimo campionato greco. Stando a quello che riferisce TyC Sports, infatti, il Tucumano è pronto a firmare un contratto fino al 2026 con l'AEK Atene. Si tratta di una formazione allenata dal connazionale Matias Almeyda e che giocherà i preliminari di Conference League.