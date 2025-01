EX OBIETTIVI, Djuric: sarà del Parma. Oggi le visite

Milan Djuric sarà un nuovo giocatore del Parma. Il centravanti bosniaco, seguito in estate anche dalla Fiorentina che cercava un vice Kean, oggi ha svolto le visite mediche nella città emiliana. Come riportato da ParmaLive.com, per l'ormai ex attaccante del Monza pronto un contratto di 18 mesi fino a giugno 2026. A Parma non è arrivato solo Djuric ma anche Jacob Ondrejka, esterno offensivo proveniente dall'Anversa, per 7 milioni di Euro. Parlando di mercato in uscita invece i ducali sono in trattativa con Como e, soprattutto, Fiorentina per la cessione di Dennis Man. Per l'esterno romeno però i ducali chiedono una cifra intorno ai 20 milioni.