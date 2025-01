FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Milan Djuric, alla fine, sarà lontano da Monza, ma non vestirà la maglia viola per il ruolo di vice Kean. Come riportato da Sky Sport, infatti, è tutto fatto per il passaggio dell'attaccante bosniaco al Parma a titolo definitivo. Il centravanti saluta la brianza dopo un anno dal suo arrivo e firmerà un contratto con i ducali fino al giugno 2026.