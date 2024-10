EX OBIETTIVI, Cardoso: il Milan ci pensa per gennaio

FirenzeViola.it

Con il cambio modulo nel derby vinto contro l'Inter Paulo Fonseca sembra aver trovato il sistema tattico giusto per il suo Milan. Un 4-4-2 che si modifica in base alle esigenze durante la partita che ha come unici interpreti in mezzo al campo Fofana, Reijnders, Loftus e Musah. Considerando il numero elevato di partite che i rossoneri dovranno affrontare tra campionato e coppe, come riportato da TuttoSport, la dirigenza rossonera sta pensando di rinforzare a gennaio la mediana a disposizione del tecnico portoghese. Il nome fatto dal quotidiano torinese è quello del centrocampista statunitense del Betis Siviglia, nel corso dell'estate seguito anche dalla Fiorentina, Johnny Cardoso.