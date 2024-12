EX OBIETTIVI, Beste flop al Benfica: può tornare in Germania

L'avventura di Jan-Niklas Beste al Benfica potrebbe essere già finita. L'ex obiettivo di mercato della Fiorentina, passato nel club lusitano la scorsa estate dall'Heidenheim. Come riporta 'Sky Sport DE', il tedesco è nella short-list del Lipsia per la prossima finestra di calciomercato. Fino a questo momento tra campionato e Champions League ha collezionato circa 600 minuti divisi in 16 partite e non ha ancora trovato la via della rete, andando a segno solo in Coppa di Portogallo con una doppietta contro il Pevidém.