EX OBIETTIVI, Anche il Valencia di Gattuso su Cavani

Non solo Villarreal, Salernitana e Boca Juniors, su Edinson Cavani c'è anche il Valencia di Gennaro Gattuso. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il bomber ex Manchester United, ormai svincolato, è ambito anche dagli spagnoli, che sono in corsa per acquistare il bomber uruguaiano. Nel recente passato è stato accostato anche alla Fiorentina.