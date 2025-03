Europa League, la Lazio va avanti grazie a Romagnoli. Roma fuori con l'Athletic Bilbao

Alle 18:45 sono andate in scena due sfide di Europa League che hanno visto protagoniste due formazioni italiane: Roma e Lazio. È andata bene ai biancocelesti che passano ai quarti di finale della seconda competizione europea grazie a Romagnoli, a segno per la terza gara consecutiva, che ha realizzato la decisiva rete del pareggio contro il Viktoria Plzen. All'Olimpico finisce 1-1 e in virtù del successo dell'andata i capitolini passano il turno, ai quarti di finale affronteranno il Bodo Glimt. La Roma invece, in 10 per quasi tutta la gara per l'espulsione di Mats Hummels, è uscita sconfitta per 3-1 dal San Mames di Bilbao.

Per i baschi a segno Berchice e Nico Williams. Per la formazione di Ranieri invece il gol della bandiera lo ha segnato Paredes su calcio di rigore nel recupero.