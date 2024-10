EUROPA LEAGUE, Ecco le formazioni di Lazio-Nizza

FirenzeViola.it

La Lazio, dopo la sconfitta al Franchi contro la Fiorentina, si sono immediatamente rialzati, ottenendo una vittoria sia in Europa League che in campionato contro la capolista Torino. Questa sera, contro il Nizza all'Olimpico, il tecnico biancoceleste Baroni è dunque alla ricerca di continuità anche sul palcoscenico europeo. Ecco le decisioni dei due allenatori per il match delle 18:45 all'Olimpico:

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Castellanos

NIZZA (3-4-2-1): Bulka; Ndayishimiye, Bombito, Dante; Clauss, Rosario, Boudaoui, Louchet; Bouanani, Boga; Moukoko