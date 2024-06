EURO24, Le formazioni ufficiali di Spagna-Georgia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inghilterra, dopo aver acciuffato i supplementari nel finale con il gol in rovesciata di Jude Bellingham, si è portata in vantaggio all'inizio del primo tempo supplementare con il gol di testa di Harry Kane e vede sempre più vicini i quarti di finale con la Svizzera.

In attesa di sapere il vincitore di questo incontro, alle 21 prenderà via l'altro ottavo di finale di giornata tra Spagna e Georgia. Queste le ufficiali:

SPAGNA (4-3-3): Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Ruiz; Lamine Yamal, Morata, Williams. CT: De La Fuente.

GEORGIA (3-5-2): Mamardashvili; Gvelesiani, Kashia, Dvali; Kakabadze, Kiteishvili, Chakvetadze, Kochorashvili, Lochoshvili; Mikautadze, Kvaratskhelia. CT: Sagnol.