EURO24, L'Inghilterra rimonta con Bellingham e Kane

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inghilterra, nei tempi supplementari, vince per 2-1 contro la Slovacchia e accede ai quarti di finale dove sfiderà la Svizzera. La squadra del C.t. Calzona stava riuscendo nell'impresa di eliminare la finalista dello scorso Europeo grazie al gol del vantaggio di Schranz al 25', terzo gol dell'attaccante in questa competizione.

Ad inizio ripresa l'Inghilterra trova il pareggio con il tap-in sotto porta di Foden, ma il VAR annulla tutto per fuorigioco. Nei minuti finali gli inglesi colpiscono un palo con Rice. Nel recupero, quando la qualificazione della Slovacchia sembrava fatta, il talento 2003 Jude Bellingham porta la sua squadra ai supplementari con uno splendido gol in rovesciata. All'inizio dei tempi supplementari, l'Inghilterra passa subito in vantaggio con il gol di testa del suo centravanti Harry Kane.