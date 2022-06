EURO U19, Inizio al top per l'Italia: 2-1 alla Romania

Successo grazie al goal di Volpato nel primo match di Euro Under 19: l'Italia parte con un successo, Romania battuta nella ripresa per 2-1. Inizia con una vittoria l'Europeo Under 19 dell'Italia. Contro la Romania successo di misura per 2-1 per gli azzurrini, riusciti ad avere la meglio sui pari età grazie alle reti di Baldanzi e Volpato nella ripresa. In mezzo il goal di Andronache.

Nunziata, che come noto non può contare su Scalvini e Gnonto dopo il no dei rispettivi club, ha puntato su Nasti in attacco e Coppola al centro della difesa, con Faticanti in mezzo. Dall'altra parte Chiritolu è l'unica punta, Andronache esterno alto in attacco. Dopo il 5-0 contro i padroni di casa della Slovacchia, la seconda gara del gruppo A ha visto l'Italia creare decisamente più occasioni, senza però riuscire a superare il portiere della Romania, Popa, attento sui tentativi ravvicinati, come il colpo di testa di Fabbian.